البيضاء :هجوم لأبطال الجيش يوقع قتلى وجرحى في صفوف المليشيات بجبهة قانية

نفذت وحدات من قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، هجوماً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني نفّذوا هجوماً مباغتاً على مواقع المليشيات الانقلابية في سلسلة جبال اليسبل بجبهة قانية، فجر اليوم.

وأكد المصدر أن الهجوم ألحق خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات، فيما استعاد أبطال الجيش كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.