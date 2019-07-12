شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة في ازمة المشتقات النفطية : شركة النفط بصنعاء تصدر بيان هاام ... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت شركة النفط بصنعاء البيان التالي بشأن ازمة المشتقات النفطية:. وصلت السفينة (داماس) المحملة بكمية (24.514) طن من مادة البنزين ، وكمية ( 5.021 ) من مادة الديزل ، إلى غاطس ميناء الحديدة فجر يومنا هذا الخميس الموافق 11 يوليو 2019م بعد ان تم احتجازها لمدة '' 7 '' سبعة ايام عرض البحر ولازال التحالف يحتجز خمس سفن نفطية محملة بمادتي البنزين والديزل لأكثر من 60 يوما .

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حيث تتعمد قوى التحالف ولجنة عدن تأخير دخول السفن إمعانا في زيادة معاناة المواطنين وتضييق الخناق عليهم رغم الاحتياجات الماسة للمواد البترولية. وصدرت توجيهات المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية للمختصين بفرع الحديدة بسرعة الترتيب لدخول السفينة المشار اليها للربط في الرصيف التجاري بميناء الحديدة وتكليف الفريق الفني بمنشآت الحديدة بإجراء الفحص المختبري للشحنة وأخذ القياسات فور عملية الربط والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة . كما وجه المدير العام التنفيذي بسرعة تحميل الناقلات فور بدء الضخ وتكوين المخزون والعمل على انهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن وتغطية الاحتياجات اللازمة للمواطنين في كافة المحافظات. وتؤكد شركة النفط اليمنية انها أعدت البرامج التموينية الكفؤة والفاعلة لتوزيع الشحنة المشار اليها وتسويقها وفقا للاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية وأهم القطاعات الحيوية واتخاذ الاجراءات الاشرافية والرقابية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل جودة وخلق الاستقرار التمويني خلال الايام القادمة بمشيئة الله تعالى . والله الموفق،،،، صادر عن الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية الخميس الموافق 11 يوليو 2019م