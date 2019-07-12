شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جديد صادر من البنك المركزي اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطّلع البنك المركزي اليمني على ما تم تداولة من قبل بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاعلامية ، من بيانات منسوبة إلى جمعية الصرافين اليمنيين ، حول مواجهة البعض من شركات ومنشآت الصرافة صعوبات ومعوقات تعترض قيامهم بمزاولة انشطتهم ، وفي هذا الصدد فإن البنك المركزي اليمني يؤكد على الاتي :



• يعمل البنك المركزي بشكل مستمر ، على تنظيم سوق الصرف وتطوير معايير العمل في قطاع الصرافة ، بما يسهم في نمو وازدهار المؤسسات المالية العاملة في نشاط الصرافة والتحويلات المالية بشكل منظم وبضوابط ملائمة .



• يسعى البنك المركزي الى تذليل الصعوبات والعقبات التي يواجهها قطاع الصرافة والقطاع المصرفي اليمني بشكل عام ، وكذا تأهيل كافة المؤسسات المصرفية ومؤسسات الصرافة للعمل وفقاً للضوابط والمعايير الدولية ذات العلاقة ، والحد من المخاطر التي قد يواجهها هذا القطاع الاقتصادي الهام ، وتنقيته من أي كيانات غير قانونية لا تقوم بالعمل بشكل قانوني وبحسب التعليمات التنظيمية النافذه .



• يدعو البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة المحلية التي قد تواجه أي تحديات أو معوقات أي كيان يمثلهم ، الى التقدم الى القطاع المعني في البنك المركزي-المركز الرئيسي -عدن ، حيث سيتم التعامل معها بكل مسؤولية، وفقاً للقانون والتعليمات الصادرة وبما يحقق المصلحة العامة .



• نلفت الانتباه في هذا الخصوص الى أن البنك المركزي يرفض أي أعمال تعسفية تستهدف البنوك و شركات ومنشاة الصرافة المرخصة خارج إطار القانون ومؤسسات إنفاذ القانون المخولة بالرقابة والاشراف على أنشطة البنوك وشركات الصرافة



منقول من : صفحة البنك المركزي اليمني (عدن) على الفيس بوك.

