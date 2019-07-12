شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار حرب طاحنة بمختلف الأسلحة في أهم معاقل سيطرة حزب الإصلاح "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتباكات عنيفة في أهم معاقل الإصلاح بتعز

اندلعت اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الخميس، بين مجاميع إصلاحية ومسلحين تابعين لمجاهد الشعيبي في أهم معاقل جماعة الإخوان المسلمين بتعز.

وقالت مصادر محلية "إن مواجهات عنيفة اندلعت بمختلف الأسلحة بين مسلحين إصلاحيين في منطقة كتائب الاحتياط بمنطقة الجهوري وسط المدينة، ومسلحين تابعين لقيادي في الجيش يدعى مجاهد الشعبي، أسفرت عن وقوع جرحى بين الطرفين".

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وأضافت المصادر "أن الاشتباكات التي اندلعت الساعة الثانية والنصف فجر الخميس استخدم فيها مختلف الأسلحة وأثارت الرعب في أوساط المدنيين".

ووفقاً للمصادر فإن الشعيبي مدعوم من قبل قيادات في الجيش من أبناء مخلاف شرعب.

وتأتي المواجهات في إطار الصراع الجاري بين الفصائل المسلحة في الجيش المحسوب على حزب الإصلاح.

وتعد منطقة الجهوري من أهم المناطق العسكرية التي سيطر عليها حزب الإصلاح في العام 2014 وتطل على مواقع عديدة في المدينة، ويسكن في المنطقة أغلب القيادات الإصلاحية، وكانت مأوى للقيادات الإصلاحية الفارة من صنعاء والتي غادرت المدينة باتجاه قطر وتركيا والرياض.