شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي مؤتمري يشن هجوما قاسيا على حزبه والإصلاح وبقية الاحزاب السياسية ويقول إنهم “بلا كرامة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبابيل نت ـ شن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام كامل الخوداني هجوما قاسيا على ناشطي الكير المنتمين للمؤتمر وحزب الإصلاح وبقية الاحزاب والمكونات السياسية اليمنية.

وقال الخوداني الذي يدعو للتوافق والتصالح بين مختلف المكونات السياسية اليمنية لمواجهة الحوثي، إن اليمن اكبر من احقاد ناشطي الكير، ووصفهم بانهم “بلا وطن وبلا كرامة”.

وفي خطاب وجهه لقيادات حزبي المؤتمر والاصلاح وبقية الاحزاب اشتراكي ناصري سلفي مستقل وناشطي الكير وموقدي السعير، قال الخوداني “سوف يلعنكم التاريخ والاجيال ودماء الشهداء وارواحهم قبل ان تلعنكم امهاتهم وابنائهم وابائهم واراملهم”.

وأضاف في منشور تابعه محرر شبكةاأبابيل الإخبارية “سوف يلعنكم كل مواطن لايمتلك بمنزله رغيف خبز كل موظف محروم من راتبه لسنوات كل عزيز يذل وكل كريم يهان كل اسير وكل سجين كل امرأه انتهكت حرمتها ومنزل هدمت احجاره كل طفل يساق الان للمراكز الصيفية للحوثيين لتلقي دورات ثقافيه ابرز دروسها اباحة دمائكم وتكفيركم وضرورة قتالكم كجهاد في سبيل وتصوير معتوه كعبد الملك الحوثي نبي ورسول وولي وخليفة الله في ارضه..”.

واردف في خطابه اللاذع “يا سيادة الاحزاب والقاده العقيمه حاملي احقاد الازمنة في قلوبهم وحاملي هون وضعف خيوط العنكبوت بالوقت الذي كنتم تحزمون حقائبكم للهرب امام الحوثي كان الكثير من المواطنين يحملون بنادقهم دفاع عن وطنهم وبلدهم..”.

وأشار الخوداني الذي استشهد نجله مصطفى كامل في عمليات تحرير الساحل الغربي من الحوثيين إلى انه بالوقت الذي كان بعض منكم يطبل للحوثي والبعض الاخر يتجول في شارع التحلية بالرياض كان الالاف من المواطنين مؤتمريين واصلاحيين يقاتلون بالجبهات جنبً الى جنب لتحرير ارضهم”.

وأكد أن العشرات الذي قتلوا من ابناء حملوا بنادقهم وتوجهوا لجبهات القتال رافعي علم اليمن لا شعارات احزابكم المتهالكه استشهد منهم الكثير البعض ممن استشهدوا اخوين من منزل واحد احدهم مؤتمري والاخر اصلاحي قاتلوا بمترس واحد لإجل الوطن لا من اجل اطماعكم ومشاريعكم الصغيرة..

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وخاطب أعضاء تلك الاحزاب متسائلا “ماذا ستقولون لإرواح كل هؤلاء الشهداء عندما يسألونكم عن قضيتهم التي ضحوا بدمائهم من اجلها..”.

وقال إن “ملايين الاسر الجائعة في مناطق سيطرة الحوثي تلعنكم وتلعن تاريخكم.. الاف الاسرى القابعين في سجون الحوثي تلعنكم وتلعن تاريخكم.. ألاف الاسر النازحة الساكنة العراء والمشردة بالمحافظات وعواصم الدول تلعنكم وتلعن تاريخكم.. وطن الاف السنوات يلعنكم ويلعن تاريخكم”.

وأضاف “كلا منكم يرى نفسه الاحق والحق الاحق بماذا بوطن اثبتم مدى ضعفكم وفشلكم وهوانكم الذي جعل عصابة تشردكم عن بكرة ابيكم وتخضعكم وتهين كرامتكم عجزتم عنها فعدتم لفرد عضلاتكم ما بينكم البين.. وطن انتم مشردين بداخله وخارجه كلا يرى نفسه السلطان والملك والحق والاحق على بضعة كيلوهات يسيطر عليها كان قبل خمس سنوات لا يعرفها حتى بينما لايستطيع دخول محافظته او قريته”.

وتابع “يا سيادة الاحزاب المتهالكة الميته انا وملايين اليمنيين الكادحين مثلي حاملي هم وطن مثلي نقولها لكم اليمن اكبر منكم قضيتنا اكبر منكم اولئك الرجال المرابطين بالجبهات حاميين ماتبقى من ارضكم وعرضكم يقولونها لكم ولناشطيكم ولاعلامييكم ولاحقادكم قضيتنا اكبر منكم اليمن اكبر منكم ومن احقادكم..”

وفي سعيه لتذكير كوادر الأحزاب السياسية المتصارعة قال الخوداني في خطابه لهم”على ماذا تختلفون وعلى ماذا تتأمرون على بعضكم البعض يا بلا وطن ويا بلا كرامه.. كل تلك الدماء التي سفكت والرجال التي ضحت بإرواحها لن تترككم تعبثون بتضحياتها الارامل والايتام والجوعى لن تترككم دموعهم واهاتهم ومعاناتهم”.

وشدد على أن “هذا الوطن الذي عبثتم به ودمرتموه بإحقادكم لن يسمح بإستمرار عبثكم ومتاجرتكم.. قضية اليمنيين وطن اكبر منكم.. اعترف بإنني ومثلي الملايين من اليمنيين اصابهم الاحباط وهم يشاهدون من يدعون الوطنية ومن يإملون عليهم انقاذ البلد يتصارعون على اللا شيء بينما وطنهم مسلوب ثرواته تنهب تاريخه يدمر اجياله تضيع ابنائه مطحونين عائلاته لا تجد ما تإكله هويته تمحى عروبته تسلخ دينه يحرف”.

وتابع “ياسيادة قيادات الاحزاب المشرده نيابة عن ملايين اليمنيين لايجدون مايإكلونه نيابة عن كل نازح مشرد مهان في بلدان العالم او داخل بلده نيابة عن الاف الشهداء والاف الجنود المرابطين بالمتارس المحروم اكثرهم من رؤية اطفاله منذ عامين وثلاثة اعوام اقولها لكم لعنة الله عليكم وعلى احقادكم التي ضيعتنا وضيعت وطننا واهانة شعب كريم عزيز بالداخل والخارج..”.

وأكد الخوداني في ختام خطابه على أن “قضيتنا اكبر من احقادكم اليمن اكبر من مشاريعكم الصغيرة ومن طموحاتكم اليمن اكبر منكم ومن احزابكم”.