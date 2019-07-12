شكرا لقرائتكم خبر عن من هو قائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة؟ .. السيرة الذاتية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، قراراً بتعيين اللواء صغير عزيز قائداً للعمليات المشتركة للقوات المسلحة، والعميد ركن محسن الداعري مساعداً للقائد.

ويرأس بن عزيز، الذي كان يتولى منصب رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة، فريق الحكومة الشرعية في لجنة إعادة انتشار في الحديدة.

وكان اللواء صغير بن عزيز مرشحا بقوة لمنصب وزير الدفاع، قبل ان يعين الرئيس هادي الفريق محمد المقدشي للمنصب.

السيرة الذاتية للواء صغير بن عزيز قائد العمليات المشتركة :

– اكمل دراسته الاساسيه في مقام بن عزيز واكمل دراسته الثانويه والجامعيه في صنعاء اثناء عمله في القوات المسلحة و مجلس النواب .

– حاصل على بكالوريوس ادارة اعمال

– التحق بالخدمه العسكرية في الحرس الجمهوري في عام 1983 ميلادي

– ترقى الى رتبة الملازم الثاني عام 1990م .

– حصل على رتبة العميد في عام 2007 م .

– المناصب التي تقلدها :-

– تقلد عدة مناصب عسكرية كان اخرها رئيس عمليات ونائب كبير المعلمين بمعسكر طارق بن زياد الحرس الجمهوري،

– من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في مديرية حرف سفيان .

– انتخب عضوا لمجلس النواب في عام 1997م .- اعيد انتخابه في الدورة اللاحقة لمجلس النواب في عام 2003م.

– مثل اليمن في عدة مؤتمرات وندوات في الدول العربيه والاجنبية .

– حصل على عدة شهادات وجوائز منها :-

1 – حاصل على شهادة امن وقائي عام 1984م من منظمة التحرير الفلسطينية .

2 – حاصل على شهادة قوات الصاعقة عام1986من الحرس الجمهوري .

3 – حاصل على شهادة معلمين قوات خاصة من الامن المركزي

4 – حاصل على شهادة التنظيم وشئون الافراد عام 1989م من المعهد الوطني.

5 – حاصل على شهادة قادة بطاريات مدفعية عام 1991 م من الحرس الجمهوري .

6 – حاصل على شهادة قادة كتائب مشاه عام 1992 م من معهد الثلاياء لتأهيل القادة .

7 – حاصل على اثنى عشر شهادة في مجال تعلم اللغه الانجليزيه من معهد يالي .

8 – حاصل على وسام الخدمة وسام الواجب .

9 – حاصل على اثني عشر شهادة تقديرية من (( رئاسة الجمهورية – قيادة الحرس الجمهوري سابقا – اللجنة العليا للانتخابات – ومن عدة منظمات محلية وعربية واجنبية مدنية )).

_عضوا في مؤتمر الحوار الوطني وعضو مؤتمر الرياض وآخرها توليه منصب قائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة.