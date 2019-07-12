شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام حزب العمل يضرب عن الطعام في سجن البحث الجنائي بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ أمين عام حزب العمل اليمني، مختار القشيبي، اليوم الخميس، اضرابا مفتوحا عن الطعام، في سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

و كان القشيبي قد حدد موعد الاضراب عن الطعام قبل “3” أيام، مطالبا بتنفيذ أوامر الافراج عنه أو احالته إلى القضاء.

وقامت مليشيا الحوثي بسجن القشيبي منذ “3” سنوات بتهمة قتل، يقول انه لا علاقة له فيها، و يطالب بإحالته إلى القضاء.

و يؤكد القشيبي أنه سجن في عدة سجون رسمية و غير رسمية، قبل أن يتم نقله إلى سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة.