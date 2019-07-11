دخول 11 مولد في الخدمة بمحطة كهرباء مأرب لتغطية العجز القائم

أعلن مكتب الكهرباء بمحافظة مأرب عن إضافة (11) مولداً جديداً في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالمحافظة لمعالجة الزيادة في استهلاك التيار بسبب ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.

وقال مدير عام مكتب الكهرباء بالمحافظة عبدالهادي الشبواني لـ"موقع محافظة مأرب" إن المولدات الجديدة تم إدخالها على موقع الطاقة الرئيس "دغوش" بعدد (8) مولدات ، و (3) مولدات لمحطة كهرباء الدماشقة ؛ لتنخفض ساعات الإطفاء إلى (3) ساعات.

وأشار الشبواني إلى الإحلال قريباً لـ(10) مولدات جديدة بدلاً عن المولدات المتهالكة ؛ في إطار جهود المعالجات المستمرة لتحسين الكهرباء في المحافظة، ومواكبة زيادة الطلب جراء التوسع السكاني والأنشطة التجارية واستمرار توافد النازحين.

ولفت مدير الكهرباء إلى أن الفرق الفنية تمكنت من إصلاح الخطوط التي تعرضت للقطع والتخريب جنوب مدينة مأرب؛ ويجري العمل على استبدال 13 محولاً كهربائياً تعرضت للتخريب أثناء ملاحقة العناصر المطلوبة قضائيا.

وحث الشبواني المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء والتوقف عن الربط العشوائي الذي يتسبب في زيادة العجز في الطاقة، ما يؤدي إلى حالة الانطفاءات ؛ في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي يتسبب في إضعاف قدرة المولدات الكهربائية على إنتاج التيار.