البنك المركزي يصدر بيان هام بشأن الصعوبات والمعوقات التي توجه شركات الصرافة

أصدر البنك المركزي اليمني، مساء اليوم الخميس، بياناً بشأن ما تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاعلامية، من بيانات منسوبة إلى جمعية الصرافين اليمنيين ، حول مواجهة البعض من شركات ومنشآت الصرافة صعوبات ومعوقات تعترض قيامهم بمزاولة انشطتهم.

وأكد البنك في البيان الذي نشره على حسابه في الفيسبوك، أنه يعمل بشكل مستمر على تنظيم سوق الصرف وتطوير معايير العمل في قطاع الصرافة بما يسهم في نمو وازدهار المؤسسات المالية العاملة في نشاط الصرافة والتحويلات المالية بشكل منظم وبضوابط ملائمة .

وقال "يسعى البنك المركزي الى تذليل الصعوبات والعقبات التي يواجهها قطاع الصرافة والقطاع المصرفي اليمني بشكل عام ، وكذا تأهيل كافة المؤسسات المصرفية ومؤسسات الصرافة للعمل وفقاً للضوابط والمعايير الدولية ذات العلاقة ، والحد من المخاطر التي قد يواجهها هذا القطاع الاقتصادي الهام ، وتنقيته من أي كيانات غير قانونية لا تقوم بالعمل بشكل قانوني وبحسب التعليمات التنظيمية النافذه" .

ودعا البنك شركات ومنشآت الصرافة المحلية التي قد تواجه أي تحديات أو معوقات أي كيان يمثلهم ، الى التقدم الى القطاع المعني في البنك المركزي-المركز الرئيسي -عدن ، حيث سيتم التعامل معها بكل مسؤولية، وفقاً للقانون والتعليمات الصادرة وبما يحقق المصلحة العامة .

وأكد ألبنك رفضه أي أعمال تعسفية تستهدف البنوك وشركات ومنشاة الصرافة المرخصة خارج إطار القانون ومؤسسات إنفاذ القانون المخولة بالرقابة والاشراف على أنشطة البنوك وشركات الصرافة .