الإمارات تتصدر قائمة الدول المانحة للمساعدات في اليمن عام 2019

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة الدول المانحة للمساعدات في اليمن خلال العام 2019م، من خلال دعم خطة إستجابة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن .

جاء ذلك الإعلان في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن مستوى التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019، حيث يعكس هذا التقرير المساعدات المقدمة لليمن من بداية عام 2019 إلى 2 يوليو 2019.

وبلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني منذ 2015 إلى يونيو 2019، 20.53 مليار درهم إماراتي (5.59 مليار دولار أميركي)، إذ استحوذت المساعدات الإنسانية ما نسبته 34 في المئة، وبقيمة قدرها 6.93 مليار درهم (1.89 مليار دولار أميركي) من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة.

واستحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 66 في المئة من قيمة المساعدات بمبلغ 13.60 مليار درهم (3.70 مليار دولار أميركي)، وذلك للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في العديد من المحافظات اليمنية المحررة، وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في عديد من المجالات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشملت المساعدات المقدمة 15 قطاعا رئيسيا من قطاعات المساعدات الرئيسية وتضمنت 49 قطاعا فرعيا، ما يدل على شمولية المساعدات الإماراتية واحتوائها لكافة مظاهر الحياة في اليمن نحو المساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في تلك المحافظات وغيرها من المناطق اليمنية.