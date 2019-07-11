مقذوف حوثي جديد يستهدف منطقة آهلة بالسكان بمدينة الضالع

قصفت المليشيات الحوثية، عصر اليوم الخميس، بمقذوف نوع كاتيوشا باتجاه مدينة الضالع وسقط بالقرب من مناطق آهله بالسكان في محيط المدينة.
وأوضحت المصادر، أن المقذوف الحوثي سقط بالقرب من تجمع لأطفال كانوا يلعبون خارج أحد المنازل القريبة من الإنفجار لكنه لم يسفر عن سقوط أي ضحايا، في حين أدى الإنفجار إلى أصابتهم بالخوف والهلع.
وقد أحدث المقذوف حفرة بعمق متر في الأرض ، وبقيت أجزاء منه لم تنفجر بسبب سقوطه في أرضية ترابية رطبة، والتي عملت على منع شدة الإنفجار وانتشار شظاياه في محيط المكان.
وتطلق المليشيات الحوثية من وقت لآخر مقذوفات نارية متنوعة معظمها نوع كاتيوشا باتجاه مدينة الضالع وبشكل عشوائي، حطت جميعها وسط مناطق آهلة بالسكان، وقد سقط الصاروخ قبل الأخير على منزل المواطن علي حمدي مساعد ودمر أجزاء كبيرة منه، إلا أن جميع هذه الصواريخ لم تسفر عن سقوط ضحايا حتى الآن.
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