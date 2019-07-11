رئيس الوزراء يستمع إلى تقرير معالجة عقد مشروع خزانات رأس عيسى النفطية

استمع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لتقرير أولي لعمل اللجنة الوزارية لمعالجة العقد الخاص بمشروع خزانات رأس عيسى النفطية.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، ناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، حيثيات العقد الخاص بمشروع خزانات رأس عيسى النفطية واستعراض الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية بشأن وضع المعالجات المناسبة للعقد وفقا للشروط القانونية المعمول بها ورفعها إلى مجلس الوزراء .

كما تم الاستماع الى تقرير من قبل المدير التنفيذي لشركة صافر والمسئولين فيها حول جملة من القضايا المرتبطة بنشاط الشركة النفطية.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وزير النفط والمعادن أوس العود ووكيل وزارة الشؤون القانونية محمد باهبري وممثل وزارة المالية الدكتور خالد العسلي والمدير التنفيذي لشركة صافر النفطية سالم كعيتي .

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