إنفجر لغم من مخلفات مليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية موزع غرب محافظة تعز، وأدى مما أسفر عن إصابة طفل في الثامنة من عمره بجروح بالغة.
وأفاد مصدر محلي أن لغم فردي من مخلفات مليشيات الحوثي إنفجر بعد أن داس عليه أحد الأطفال في إحدى الطرقات الفرعية وأدى لإصابة الطفل بجروح، نُقل على إثره إلى مديرية المخاء لتلقي الإسعافات الأولية.
مصدر طبي في مستشفى المخاء الميداني ذكر أن الطفل مهند سعيد محمد الحاج ويبلغ من العمر ثمانية أعوام تعرض لإصابات بليغة ويعاني من حالة غيبوبة نتيجة إصابته بإنفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي مساء الأربعاء ، ويتلقى العلاج في المستشفى الميداني.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في حي سكني بالحديدة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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