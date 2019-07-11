إصابة بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في حي سكني بالحديدة (فيديو)

إنفجر لغم من مخلفات مليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية موزع غرب محافظة تعز، وأدى مما أسفر عن إصابة طفل في الثامنة من عمره بجروح بالغة.

وأفاد مصدر محلي أن لغم فردي من مخلفات مليشيات الحوثي إنفجر بعد أن داس عليه أحد الأطفال في إحدى الطرقات الفرعية وأدى لإصابة الطفل بجروح، نُقل على إثره إلى مديرية المخاء لتلقي الإسعافات الأولية.

مصدر طبي في مستشفى المخاء الميداني ذكر أن الطفل مهند سعيد محمد الحاج ويبلغ من العمر ثمانية أعوام تعرض لإصابات بليغة ويعاني من حالة غيبوبة نتيجة إصابته بإنفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي مساء الأربعاء ، ويتلقى العلاج في المستشفى الميداني.