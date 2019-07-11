التدريب المهني ومؤسسة حضرموت يجريان المقابلات الشخصية لطلاب برنامج التدريب الصيفي

بدأ مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت ومؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي بأجراء المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للبرنامج التدريبي الصيفي لطلاب الثانوية العامة الذي تنفذه مؤسسة حضرموت للاختراع بتمويل المنظمة الالمانية GIZ بأشراف مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ويستهدف البرنامج 200 طالب وطالبة وتدعو المؤسسة كافة الطلاب والطالبات المتقدمين والمسجلين للبرنامج الحضور إلى مقر مؤسسة الاختراع بمنطقة الغويزي لإجراء المقابلات الشخصية معهم علماً بأن البرنامج سيبدأ تدشين دوراته التدريبية يوم الأحد المقبل حسب البرنامج المحدد وعليه تهيب مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي للطلاب والطالبات بالالتزام لحضور المقابلات الشخصية قبل بدء البرنامج متمنين لهم التوفيق والنجاح .

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