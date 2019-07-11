

أجبرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء، المحلات التجارية والمنشآت الخاصة وشركات الصرافة، على دفع مبالغ مالية تحت ذريعة التأمين عليها.



وقالت مصادر خاصة لـ"يمن شباب نت"، إن الميليشيات الحوثية، فرضت على أصحاب المحلات التجارية، والمنشآت الخاصة، وشركات الصرافة، دفع مبالغ مالية بحجة التأمين عليها، وطالبت منهم توريدها إلى البنك المركزي التابع للمليشيات الحوثية بصنعاء.



وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي، فرضت مبالغ مالية كبيرة، وذلك في إطار الحملة التي تشنها منذ أيام على جميع القطاعات التجارية، والمنشآت الخاصة في العاصمة صنعاء.



يذكر أن الميليشيات الحوثية، كانت قد صعدت من حدة إجراءاتها التعسفية، خلال الأسابيع الماضية، عبر التضييق المستمر على أصحاب المحلات التجارية، والمنشآت الخاصة ،وفرض جبايات واتاوات غير قانونية تحت مسميات عديدة من بينها دعم مايسمى "بالمجهود الحربي"، وتسيير قوافل غذائية لدعم جبهات القتال.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتاوات حوثية جديدة تطال محلات تجارية ومنشآت خاصة في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.