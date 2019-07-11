ضبط شحنة سلاح مهربة كانت في طريقها إلى عدن

أعلنت قوات الحزام الأمني، في محافظة أبين، جنوبي اليمن، عن احباط عملية تهريب شحنة أسلحة إلى العاصمة عدن، قادمة من محافظة شبوة .

وذكرت القوات في بيان صحفي، أنها تمكنت من إحباط عملية تهريب عدد من الأسلحة نمساوية الصنع في طريقها إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأوضح قائد نقطة دوفس الأمنية، في أبين، العقيد "محمود الكلدي" في التصريح، أن أفراد النقطة وأثناء التفتيش الاعتيادي عثروا على أسلحة مع عدد من مخازن الرصاص وأحزمة ونواظير ليلية بداخل سيارة نوع نيسان وهي قادمة من محافظة شبوة.

وأكد المسؤول الأمني أنه تم توقيف السائق ومرافقه وسيجري تسليمهم لقوات الحزام في عدن لإجراء التحقيقات ومعرفة تفاصيل هذه الأسلحة.

وينتشر السلاح على نطاق واسع في العاصمة المؤقتة عدن، وسط تزايد مظاهر الفوضى والعنف وتنامي نفوذ المليشيات المسلحة المدعومة من أطراف محلية وإقليمية منذ استعادة القوات الحكومية بدعم من التحالف، السيطرة على المحافظة في يوليو عام 2015، عقب تحريرها من مليشيا الحوثي الانقلابية.



