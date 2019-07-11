دشن اللواء ١٠١ شرطة جوية بمطار سيئون اليوم الخميس، المرحلة الثانية من العام التدريبي والعملياتي للعام ٢٠١٩م بحفل خطابي وعرض عسكري لوحدات رمزية من اللواء.
وفي الحفل الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء ٣٧ مدرع اللواء الركن صالح طيمس ثمن وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش تضحيات منتسبي اللواء بمعية إخوانهم في الوحدات الأخرى في صورة جسدت نموذج لتلاحم الوحدات العسكرية والامنية بوادي وصحراء حضرموت.
من جانبه أكد رئيس أركان اللواء ١٠١ شرطة جوية العميد صادق نصيب أن اللواء على أتم الإستعداد والجاهزية لإنجاح المرحلة الثانية من العام التدريبي والعملياتي للعام ٢٠١٩م والحفاظ على الجاهزية العسكرية والأمنية لمطار سيئون، الدولي كي يضل يقدم خدماته للمسافرين وتأمين المرافق التي يقوم بحمايتها و أي مهام توكل اليه ضمن خطة المنطقة العسكرية الأولى.
و نفذت بالحفل وحدات رمزية من اللواء ١٠١ شرطة جوية عرض عسكري نال استحسان الحضور .
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الجوية تدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.