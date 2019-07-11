الشرطة الجوية تدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي 2019

دشن اللواء ١٠١ شرطة جوية بمطار سيئون اليوم الخميس، المرحلة الثانية من العام التدريبي والعملياتي للعام ٢٠١٩م بحفل خطابي وعرض عسكري لوحدات رمزية من اللواء.

وفي الحفل الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء ٣٧ مدرع اللواء الركن صالح طيمس ثمن وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش تضحيات منتسبي اللواء بمعية إخوانهم في الوحدات الأخرى في صورة جسدت نموذج لتلاحم الوحدات العسكرية والامنية بوادي وصحراء حضرموت.

من جانبه أكد رئيس أركان اللواء ١٠١ شرطة جوية العميد صادق نصيب أن اللواء على أتم الإستعداد والجاهزية لإنجاح المرحلة الثانية من العام التدريبي والعملياتي للعام ٢٠١٩م والحفاظ على الجاهزية العسكرية والأمنية لمطار سيئون، الدولي كي يضل يقدم خدماته للمسافرين وتأمين المرافق التي يقوم بحمايتها و أي مهام توكل اليه ضمن خطة المنطقة العسكرية الأولى.

و نفذت بالحفل وحدات رمزية من اللواء ١٠١ شرطة جوية عرض عسكري نال استحسان الحضور .