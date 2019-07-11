مسلحون قبليون يختطفون قائد لواء حرس رئاسي في مأرب

أقدم مسلحون قبليون اليوم الخميس على اختطاف قائد لواء عسكري كان في طريقه إلى محافظة مأرب شرق البلاد.

وقال الصحفي علي عويضة في منشور له رصده "الخليج 365" ان مجاميع قبلية مسلحة أقدمت على اختطاف قائد عسكري و3 من مرافقيه في قطاع قبلي بمنطقة العرقين بمديرية الوادي شرق محافظة مأرب.

وأكد نقلاً عن مصادر عسكرية وإعلامية متطابقة تقول إن المختطف هو العميد محمد وهان قائد اللواء السابع حرس رئاسي.

وأوضح ان المجاميع المسلحة تطالب السلطات بإطلاق سراح معتقل لدى السلطات المحلية بالمحافظة.

وأشار إلى أن المسلحين ينتمون لقبيلة الدماشقة، وكانوا قد اختطفوا أواخر الشهر الماضي الرائد عبيد بازهير و3 من مرافقيه لذات الغرض.