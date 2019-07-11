محافظ مأرب يلتقي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان

التقى محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة في مكتبه - اليوم الخميس - رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي وأعضاء اللجنة المرافقين له.

وخلال اللقاء أوضح القاضي المفلحي أن هذه الزيارة تأتي في إطار برنامج النزول الميداني لفريق اللجنة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019م إلى عدد من محافظات الجمهورية ومنها محافظة مأرب.

وعبر القاضي المفلحي وأعضاء اللجنة عن تقديرهم لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة على التسهيلات الكبيرة والتعاون الذي تبديه مع فرق الرصد والتحقيق التابعة للجنة الوطنية منذ ممارسة اللجنة مهامها عقب الإنشاء.

وأكد المفلحي أهمية إيجاد آلية مشتركة للعمل مع السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الحكومية فيها، من أجل تعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان .. مشيداً بحالة الأمن والاستقرار التي استطاعت السلطة المحلية بالمحافظة من إيجادها للمواطنين، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وأجهزتها وتوفير المناخات الملائمة للتحفيز والتطوير.

كما قدم رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برنامجهم العملي خلال زيارتهم للمحافظة التي تستمر بضعة أيام، وفي مقدمتها لقاء رؤساء الأجهزة القضائية ومسؤولي الأجهزة الأمنية والشرطية وعمل زيارات إلى السجون للاطلاع على أوضاعها ، وأحوال السجناء والتعرف إلى وضع حقوق الإنسان في المحافظة ومدى الالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية ووفق الإمكانات المتاحة.

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وكان محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة قد رحب برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك الإنسان في زيارتهم للمحافظة.. مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية وكافة الأجهزة والمكاتب ستقدم كل التسهيلات والدعم من أجل تمكين اللجنة وفرق التحقيق التابعة لها من أداء مهامها وتذليل الصعاب أمامها.

وأكد المحافظ العرادة أن زيارة اللجنة الوطنية إلى المحافظة يعزز من جهود السلطة المحلية في ترسيخ روح الدولة وقيم العدالة لكل المواطنين، وحقهم في أن ينعموا بالأمن والاستقرار وأن تصان كرامتهم ودماؤهم وأموالهم تحت مظلة القانون والدستور.

وقال اللواء العرادة "نحن نحرص على الملف الإنساني والالتزام بأعلى قدر من المعايير الإنسانية من منطلق ديني وأخلاقي إلى جانب القوانين واللوائح المنظمة"..

وأضاف: "نحن بحاجة اليوم إلى أن نقف على قدمنا وأن نستعيد دولتنا وأن نقف لحمة واحدة وننبذ كل المماحكات في هذه المرحلة من أجل الوطن، وأن نكون معول بناء لا معول هدم".

حضر اللقاء وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني وعدد من القيادات الأمنية ومدراء عموم المكاتب ذات العلاقة.