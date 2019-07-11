الفار هادي يقيل منظره الإعلامي بسبب نقده للتحالف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

اكدت مصادر اعلامية خليجية أن الفار عبد ربه منصور هادي المتواجد منذ عدة اعوام في الرياض، اصدر قراراً بإيقاف مدير دائرة التوجيه المعنويفي حكومته عن عمله وإحالته للتحقيق.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادرها أن إقالة المرتزق محسن خصروف يأتي بعد أيام من انتقادات وجهها الاخير للتحالف السعودي الإماراتي بسبب تخفيض حجم الدعم المالي لقواتهم .

ويعد خصروف المحسوب على الجنرال العجوز علي محسن الأحمر، واحداً من المنظرين للعدوان السعودي