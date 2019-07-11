مواجهات عنيفة بين فصائل المرتزقة بتعز

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
قالت مصادر محلية في محافظة تعز، أن اشتباكات عنيفة اندلعت فجر اليوم الخميس، بين مجاميع مسلحة تابعة لحزب الاصلاح واخرى تابعة للجماعات السلفية.
وذكرت المصادر إن المواجهات اندلعت بمختلف الأسلحة بين مسلحي الإصلاح في منطقة كتائب الاحتياط بمنطقة الجمهوري وسط المدينة، ومسلحين تابعين لقيادي عسكري يدعى مجاهد الشعبي، أسفرت عن وقوع جرحى بين الطرفين.
موضحة أن الاشتباكات أثارت الرعب في أوساط المدنيين.
وتأتي المواجهات في إطار الصراع الجاري بين فصائل المرتزقة.
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