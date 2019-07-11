بالصور.. هطول أمطار رعدية غزيرة وتدفق للسيول في شوارع البيضاء

هطلت أمطار رعدية غزيرة مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس على محافظة البيضاء وسط البلاد. وقال سكان محليون لـ "الخليج 365" ان امطار رعدية غزيرة هطلت على مدينة البيضاء أدت إلى تدفق كبير لمياه السيول مع شوارع المدينة. وحصل "الخليج 365" على صور تظهر جانب من الأمطار ومياه السيول المتدفقة مع شوارع مدينة البيضاء.

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