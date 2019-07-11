إصابة طفل بالعاشرة من العمر جراء قصف حوثي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية حي منظر التابع لمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، غرب اليمن، بالقذائف المدفعية مستهدفة الأحياء السكنية.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات قصفت بقذائف الهاون حي سكني في حي منظر وسقطت إحداها بجوار أحد المنازل أدت إلى إصابة طفل في العاشرة من عمره.

مصادر طبية أفادت أن الطفل نافع ناصر عبده تعرض لإصابات متفاوتة بشظايا قذيفة هاون جنوب مدينة الحديدة ، وفور وصوله إلى المسشفى الميداني في الدريهمي تلقى الإسعافات الأولية.

وارتفع معدل الضحايا في صفوف الأطفال والنساء مؤخراً بشكل كبير نتيجة قصف المليشيات على الأحياء السكنية ، وسقط آخرين نتيجة إنفجار ألغام أرضية زرعتها مليشيات الحوثي في الأحياء السكنية والطرقات العامة والمزارع.