التدريب والتأهيل بالداخلية يناقش التدريبات المتعلقة بحراسة المنشآت

عقد صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماع لقطاع التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية برئاسة الوكيل المساعد للقطاع الدكتور مثنى الشعيبي ومدير التدريب بالوزارة العميد عبد الكريم النوم.

وناقش الاجتماع عدد من المواضيع المتعلقة بالتحضيرات لعقد الدورة التدريبية لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات والخطة المعدة لها والمواد المقدمة في الدورة التي يشارك فيها 30 متدرب والمزمع إقامتها في 27 يوليو من الشهر الجاري .

وأكد الاجتماع بحضور مدير عام حراسة المنشآت العميد حاميم مغلس ونائب مدير عام حراسة المنشآت العميد حسين الفريدي , حرص قيادة وزارة الداخلية من بناء قدرات كوادر حراسة المنشآت والحماية الشخصيات وصقل خبراتهم بالمواضيع ذات الصلة بالمهام الموكلة لهم .