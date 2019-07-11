سفير بلادنا لدى تونس يبحث توفير منح دراسية في كلية الشرطة التونسية

الخليج 365 - متابعات

التقى سفير بلادنا في تونس عبدالناصر باحبيب اليوم، وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الأمني وإمكانية تأهيل وتدريب الكوادر الامنية اليمنية و توفير منح دراسية في كلية الشرطة التونسية وخاصة الشرطة النسوية.

واشاد السفير بالتجربة الديمقراطية في تونس والنجاحات المتواصلة للأجهزة الامنية والعسكرية في التصدي للارهاب وتجفيف منابعه.

وابدى وزير الداخلية التونسي استعداد بلاده لمساندة اليمن في الجانب الأمني ووعد بدراسة ما قدمه السفير بهذا الخصوص.