الحديدة - الخليج 365 أقدمت المليشيات الحوثية صباح اليوم على شن قصف مدفعي عنيف استهدف مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب الحديدة بإستخدام القذائف المدفعية والأسحلة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة. وذكر مصدر في وحدة الرصد والمتابعة أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران أطلقت العشرات من قذائف مدفعية الهاون ومدفعية B10. كما استهدفت مواقع القوات المشتركة بسلاح 23 وبسلاح 14.5 وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة. الجدير بالذكر أن المليشيات تمارس انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية في ظل تجاهل وصمت أممي ودولي تجاه تلك الخروقات والانتهاكات تجاه الهدنة الأممية وعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يقصفون بمختلف الأسلحة مواقع "المشتركة" في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.