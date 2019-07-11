عاجل.. مراسلنا : مقتل شيخ ونجله برصاص عناصر مجهولة في شبوة

الخليج 365 - خاص
أقدم مسلحون مجهولون ظهر اليوم الخميس على قتل شيخ ونجله في مديرية جردان بمحافظة شبوة شرق البلاد.
وقال مراسل "الخليج 365" ان عناصر مسلحة مجهولة أقدمت على قتل الشيخ محمد بن علي الحميدي ونجله سالم، في طريق جردان بالقرب من محطة بن راشد للمحروقات بمحافظة شبوة.
وأكد المراسل ان العناصر المسلحة أطلقت وابل من الرصاص الحي صوب الحميدي ونجله مما اسفر عن مقتلهما على الفور فيما لاذت العناصر المسلحة بالفرار إلى جهة غير معلومة.
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