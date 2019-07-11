تعرف على آخر تحديث لأسعار العملات لهذا اليوم الخميس

الخليج 365 - المكلا
ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في حضرموت، لهذا اليوم الخميس، وهي كالتالي:
اسعار الشراء
السعودي: 149.5
الدولار : 565
الإماراتي : 150.5
الذهب كسر: 22450
أسعار البيع :
السعودي : 152
الدولار : 575
الإماراتي : 154
الذهب كسر: 22650
* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.
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