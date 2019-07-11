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تعرف على آخر تحديث لأسعار العملات لهذا اليوم الخميس

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الخليج 365 - المكلا

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في حضرموت، لهذا اليوم الخميس، وهي كالتالي: 

اسعار الشراء 

السعودي:       149.5

الدولار      :   565

الإماراتي   :    150.5

الذهب كسر: 22450

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أسعار البيع :

السعودي   :     152

الدولار      :    575

  الإماراتي  :    154

الذهب كسر: 22650

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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