الأجهزة الأمنية بتعز تلقي القبض على أحد أخطر المطلوبين

تعز - الخليج 365
تمكنت صباح اليوم الحملة الأمنية من إلقاء القبض على أحد أخطرالمطلوبين أمنيا والخارجين عن النظام والقانون في المربع الشمالي لمدينة تعز.
وذكر مصدر أمني بشرطة تعز عن تمكن الحملة الأمنية من القاء القبض على المدعو أ .م ح . الملقب (ع .س ).
ويعتبر المذكور أحد المطلوبين أمنيا والمتورط بعدد من القضايا الأمنية حيث وأن المذكور متهم بقضايا تقطعات وحرابة واعتداءات على ممتلكات الغير.
والجدير ذكره أن المدعو كان مرافقا مع غزوان المخلافي وأحد أفراد عصابته.
وأهابت إدارة عام شرطة محافظة تعز جميع المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن المطلوبين أمنيا وأماكن تواجدهم لما في ذلك المصلحة العامة.
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