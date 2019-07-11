البيضاني: العبث بالعلاقة بين الحكومة والتحالف مجازفة غير محمودة العواقب

اعتبر الصحفي صالح البيضاني، اليوم الخميس، أن العبث بالعلاقة الاستراتيجية بين الحكومة الشرعية والتحالف مجازفة غير محمودة العواقب.
وكتب البيضاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "اللعبة التي يمارسها بعض المسؤولين في الشرعية من خلال محاولتهم التحول إلى أبطال عبر الإساءة للتحالف العربي تعبير عن فجاجة سياسية بكل المقاييس".
ومضى"استمرار العبث بالعلاقة الاستراتيجية بين الحكومة الشرعية والتحالف مجازفة غير محمودة العواقب وخيانة للدماء التي سالت من أجل تحرير اليمن!".
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