شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ”الاميرة هيا” تفاجئ الجميع وتتوعد بكسر عظم ”حاكم دبي” وتكشف الملف السري الذي سيطيح به من منصبه (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... ”الاميرة هيا” تفاجئ الجميع وتتوعد بكسر عظم ”حاكم دبي” وتكشف الملف السري الذي سيطيح به من منصبه (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشغل قضية هروب الأميرة بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الرأي العام العالمي، بعد تحولها إلى قضية سياسية.

وكانت الأميرة هيا طلبت الطلاق من زوجها بن راشد بعد أن فرت إلى ألمانيا، ثم إلى المملكة المتحدة البريطانية، برفقة نجليها، جليلة وزايد، وفقا لمصادر إعلام دولية.

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وفي فيديو جديد كشف تطورات جديدة بخصوص القضية، منها تهديد الأميرة هيا لزوجها حاكم دبي بمعركة "كسر العظم" في محاكم بريطانيا أمام العالم.



وينقل الفيديو عن تسريبات صحفية عالمية، عن سقوط أوراق محمد بن راشد، أمام الأميرة هيا، فيما تملك الأخيرة أسرار ووثائق خاصة، ما يمكن أن يطيح بـ محمد بن راشد عن منصبه الذي يستقله حاليا.