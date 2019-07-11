شكرا لقرائتكم خبر عن حدث في دبي.. طبيب يتحول إلى “ذئب” ويغتصب مريضته لأنه لم يستطع مقاومة جمالها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت النيابة العامة في دبي، باتهام معالج فيزيائي من جنسية آسيوية، بـ”هتك عرض” مريضة عربية يشرف على علاجها، مستغلاً انفراده بها في غرفة العلاج الطبيعي، في عيادة خاصة يعمل فيها، في وقت أظهرت التحقيقات أنّ المتهم برّر فعلته للمجني عليها، بأنّه “لم يستطع مقاومة جمالها، وأنّه معجب بها”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ذكرت المجني عليها البالغة من العمر 45 عاما، للنيابة، أنّ المذكور البالغ من العمر 38 عاماً، تحرش بها بعد أسبوع من إشرافه على علاجها، إذ تفاجأت به بـ”هتك عرضها” أثناء علاج كتفها، فدفعته وخرجت من العيادة مسرعة ومصدومة من تصرفه.

وأضافت أنّها تواصلت معه عبر الرسائل النصية، لتسأله عن سبب قيامه بالتحرش بها، فبرّر لها بأنّه “لم يستطع مقاومة جمالها، وأنّه معجب بها”، فقدمت الرسائل إلى النيابة، لتضاف إلى دليل الاتهام والاعتراف.