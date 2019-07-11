شكرا لقرائتكم خبر عن نص تصريح خصروف الذي تسبب باقالته من منصبه واحالته للتحقيق (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اليمنية، ان التحالف العربي لإستعادة الشرعية في اليمن لا يزال حتى اللحظة لا يأتمن قوات الجيش الوطني على اليات عسكرية ثقيلة.
وقارن اللواء محسن خصرف بين ما تقدمه ايران لمليشيات وما يقدمه التحالف لدولة، حيث قال: “ايران قدمت للحوثيين صواريخ بالستية وطائرات مسيرة وهم مليشيات، بينما التحالف لايأتمننا على مدفعية أو دبابة أو قاعدة صواريخ ونحن دولة” .
وتسبب هذا التصريح باقالة خصروف من منصبه واحالته للتحقيق.
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