شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الطريقة : الشرعية تنتصر على الإمارات.. بعد ثمانية أشهر من الصراع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي فضل مبارك في منشور على حائطه بالفيسبوك رصده هناعدن أن الإمارات كانت وراء تأخير منع دخول الحاويات المحملة ب فئة مائة ريال إلى البنك المركزي ومنه ل السوق المحلية ل تغطية العجز الحاصل بسبب شجرة دم الأخوين المطبوعة على العملة الجديدة.



وتابع في سياق منشوره لأكثر من ثمانية أشهر تسببت صورة شجرة دم الاخوين التي ترمز الى هوية جزيرة سقطرى تعمدت الحكومة اليمنية لاثبات هوية الجزيرة بان تطبعها على ورقة نقدية فئة مئة ريال .



واشار تسببت هذه الصورة في ( حبس ) واحتجاز اكثر من عشرين حاوية معبأة بالطبعة الجديدة لهذه الفئة التي يحتاجها السوق بشدة نظرا لانعدام هذه الفئة في السوق ماتسبب في ازمة عند شراء المواطن لاي بضاعة ويتبقى له عند البائع الذي يضطر معه البائع الى مناولة المشتري حبتين نعنع او باكت علكة.



واختتم منشوره قائلا الحمد فرجت مؤخرا وضربت عصفورين بحجر ..عصفور الازمة وعصفور الهوية ..