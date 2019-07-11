عبدربه منصور يقدم استقالته "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلیة بمحافظة شبوة، الیوم الخمیس، أن مواطنین قاموا بتمزیق شعارات

المجلس الإنتقالي.

واوضحت المصادر أن أبناء شبوه قاموا بتمزیق شعارات المجلس الإنتقالي المدعوم من

الإمارات، بشوراع مدینة عتق عاصمة المحافظة .

وفي سیاق آخر، قدم رئیس المجلس الانتقالي بمدیریة لودر، محافظة أبین، الیوم الخمیس،

استقالتھ.

وأفادت مصادر محلیة بأن عبدربھ منصور، المكنى (ابو شلال القفعي) قدم صباح الیوم

الخمیس استقالتھ من رئاسة القیادة المحلیة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمدینة، تاركاً

المنصب لمرشح أخر ، دون ذكر مزیدا من التفاصیل.

وكان عضو المجلس الانتقالي بمحافظة سقطرى استقال خلال الایام الماضیة.

ویسیر المجلس الانتقالي الجنوبي مظاھرات مناھضة للحكومة الیمنیة المعترف بھا،

ویدعو للانفصال، ویرفع اعلام وشعارات ما قبل اعادة تحقیق الوحدة الیمنیة، بین شطري

الیمن، في الثاني والعشرین من مایو 1990.

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