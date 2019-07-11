شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هروبها من اليمن .. الإمارات تحتفي بضربات الحوثيين على السعودية .. و‘‘بن زايد’’ يسخر من المملكة ويشيد بـ‘‘صواريخ الحوثي’’ .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، عن هجمات الحوثي على المملكة وقصفه مطارات السعودية ومحطات الوقود في غضب واسع بين السعوديين، الذين اعتبروا حديثه إهانة وسخرية.

“ابن زايد” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) نشر خبرا عنوانه “أبها تتحدى الحوثيين بـ”المفتاحة” و”طلال مداح”، متبنيا ما جاء بمتن الخبر عن مواجهة الحوثي بالغناء في السعودية.

تغريده غير موفقه أبها تتحدى العدو الحوثي بذكر الله والدعاء والأستغفار وإن شاء الله إن الله ينصرنا على الحوثي وغير الحوثي العدو اللي مسوي نفسه صديق السعوديه وهو يكره السعوديه يارب أنصرنا اللهم آمين آمين آمين اذا تقصد ان الامارات ضدنا من تحت لتحت بتتحاسب على هذي التغريده — الرمز الأمير خالد بن سعد (@sssaaa1403) July 10, 2019 "> الرمز الأمير خالد بن سعد@sssaaa1403 اذا تقصد ان الامارات ضدنا من تحت لتحت بتتحاسب على هذي التغريده ٩ اذا تقصد ان الامارات ضدنا من تحت لتحت بتتحاسب على هذي التغريده — الرمز الأمير خالد بن سعد (@sssaaa1403) July 10, 2019 Advertisements

وتساءل آخرون ماذا لو أن وزير الخارجية القطري هو من نشر هذه التصريحات، لكان الذباب سبه وسب قطر وقياداتها.

أبها تتحدى الحوثيين بـ"المفتاحة" و"طلال مداح" https://t.co/FQGpAfFuME — عبدالله بن زايد (@ABZayed) July 9, 2019

">

عبدالله بن زايد

✔@ABZayed

·

أبها تتحدى الحوثيين بـ"المفتاحة" و"طلال مداح" https://t.co/FQGpAfFuME — عبدالله بن زايد (@ABZayed) July 9, 2019

أبها تتحدى الحوثيين بـ"المفتاحة" و"طلال مداح" https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1262004-%D8%A7%D9%94%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD …

تواصل أبها جنوبي السعودية تحديها لإرهاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، ومع تكرار حوادث الاستهداف لمطار المدينة يبرز تساؤل حول سبب تكرار محاولات الحوثيين إصابتها بالصواريخ.skynewsarabia.com

لوهلة ظننتك حوثيٌ يَستهزأ بالسعودية 😳 — عُبَدْ 🇪🇬 (@abdo_t14) July 10, 2019

">

عُبَدْ Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد هروبها من اليمن .. الإمارات تحتفي بضربات الحوثيين على السعودية .. و‘‘بن زايد’’ يسخر من المملكة ويشيد بـ‘‘صواريخ الحوثي’’ .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.