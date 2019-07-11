هذا مايحدث في مأرب ... مسلحون قبليون يختطفون قائد عسكري رفيع (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في محافظة مأرب أن مجاميع قبلية اختطفت قائد لواء تابع للشرعية وعدد من مرافقيه. وأفادت المصادر عن اختطاف القبليون قائد اللواء السابع حرس رئاسي العميد محمد وهان ونجله وثلاثة من مرافقيه في منطقة بني معيلي بمحافظة مأرب اثناء توجههم الى العبر. Advertisements وأشارت المصادر أن المسلحون يطالبون سلطات مأرب باطلاق سراح أحد أبنائها المعتقلين لدى الأمن.

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