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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
أكد المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث أنه “يسعى للتوسط لإنهاء الحرب والمساعدة في التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضع حدا للصراع، وليس الحكم على الجهات أو إجبارها على تنفيذ أي اتفاق”.
وشدد غريفيث على أن “الاجتماعات التي عقدها في الآونة الأخيرة في الرياض وأبو ظبي ومسقط، مع الجهات المعنية ودول العدوان، كانت مثمرة وبنّاءة للغاية”، كاشفاً أن “المشاورات مع حكومة المرتزقة الموالية للرياض وحكومة الانقاذ بصنعاء ستُستأنف في أقرب وقت، دون أن يحدد موعدا لذلك، محذرا من “خطر سقوط اليمن رهينة للتوترات الإقليمية”.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي لليمن: مشاورات اليمن ستستأنف في أقرب وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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