إب.. حادثتي قتل في إب خلال الساعات الماضية

شهدت مدينة إب، وسط اليمن، حادثتي قتل جنائية، في ظل فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب "خالد علي محمد ناجي الخومه"، قتل برصاص مسلح في منطقة دار العلفي بمديرية المشنة بمدينة إب.



وفي حادث آخر قتل مواطن آخر أمام مبنى محافظة إب وسط المدينة برصاص مسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذهم الجريمة.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة جرائم القتل والجرائم الجنائية مع ازدياد ظاهرة انتشار السلاح وغياب أجهزة الأمن.



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