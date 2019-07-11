شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير سعودي لمواطنيها مما سيحدث خلال الايام القادمة..عليكم الجلوس في المنازل ..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك د. خالد بن صالح الزعاق، حدوث خسوف للقمر يوم الثلاثاء القادم “ابدار”، وسوف يشاهَد جزئياً في المملكة وبقية دول الخليج وتحذيرات للمواطنين مما سيحدث . Advertisements وأضاف أن الخسوف سيستمر قرابة الثلاث ساعات، حيث يبدأ عند الساعة الحادية عشرة مساء، وينتهي في الثانية صباحاً

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