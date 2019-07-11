شكرا لقرائتكم خبر عن الملياردير الشلفي مسؤول غسيل الأموال في جماعة الاخوان المسلمين يتواجد في تعز لتنسيق الدعم القطري لمشاريع الإصلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مطلعة، أن الملياردير الإخواني عبدالعليم الشلفي، المسؤول عن غسيل الأموال في جماعة الإخوان المسلمين، يتواجد في تعز منذ بداية شهر مايو الماضي لتنسيق عمليات تمويل أنشطة الإخوان في المحافظة.

ويعد الشلفي أحد قيادات الإخوان المسلمين التي تتولى مهمة نقل الأموال للإخوان بالتعاون مع جهات في قطر وتركيا ومصر وماليزيا.

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ويُلاحق الشلفي دولياً بتهمة ممارسة أنشطة مالية مشبوهة في بريطانيا ومصر ودول أخرى، ويتواجد حالياً في مدينة تعز لتنفيذ مهام مالية مختلفة لجماعة الإخوان في المحافظة.

وكان الشلفي عمل هو والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر إبراهيم منير على تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى مصر واليمن لتمويل أنشطة الإخوان المسلمين منذ بدايات أحداث يناير في مصر وفبراير في اليمن عام 2011م.

واعتُقل الشلفي في الإمارات أثناء سفره إلى ماليزيا، وتم إطلاق سراحه بتدخل من قبل الخارجية اليمنية في أيام عبد الملك المخلافي بتوجيه من الرئيس هادي.

ويتولى الشلفي ملف عناصر وقيادات إخوان اليمن ونشطائها في الخارج، حيث يقوم بدفع مرتبات لهم وتمويل بناء مشاريع استثمارية صغيرة من أموال تتكفل قطر بتوفيرها مستخدمة أذرعاً في القطاع الخاص القطري والتركي ومنظمات إغاثية..