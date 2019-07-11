أعضاء القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي.. أسماء من الوزن الثقيل

أعلن مساء أمس الأول الثلاثاء، في تطور لافت وخطوة متقدمة، عن تشكيل قيادة مشتركة للقوات المرابطة في الساحل الغربي وغرفة عمليات مرتبطة بالتحالف العربي.

وتتواجد في الساحل الغربي لليمن، ثلاث فصائل، المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح، والمقاومة الجنوبية "العمالقة" بقيادة أبو زرعة المحرمي، إضافة إلى المقاومة التهامية التي تشكلت قبل انطلاق العملية بأشهر.

وتم توحيد الفصائل الثلاث تحت قيادة العميد طارق صالح، صاحب الخبرة العسكرية الكبيرة.

ونشر الناطق باسم المقاومة الوطنية، أسماء أعضاء القيادة المشتركة لجبهة الساحل، وهم:

هيثم قاسم طاهر

علي سالم الحسني

رائد الحبهي

حمدي شكري

عبدالرحمن اللحجي

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طارق صالح

بسام المحظار

علي الكنيني

سليمان الزرنوقي

احمد الكوكباني

صادق دويد

ولفت دويد إلى أن القيادة المشتركة بالساحل الغربي قيادة عسكرية ميدانية حددت هدفها المتمثل بكسر سطوة الكهنوت الحوثي الجاثم على الارض اليمنية، وليست معنية بالخلافات الحزبية، او التباينات و المصالح الضيقة.