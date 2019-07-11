العمالقة حراس الجمهورية التهامية..قيادة موحدة لدحر مليشيا ايران الحوثية

أعلنت القوات في الساحل الغربي عن تشكيل قيادة مشتركة تمثل جميع القوات المرابطة في الساحل الغربي (ألوية العمالقة - ألوية حراس الجمهورية - الألوية التهامية) عبر غرفة عمليات موحدة تحت مظلة تحالف دعم الشرعية.

وقال وضاح الدبيش الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وفقا لما نقلت عنه صحيفة «الشرق الأوسط» إن هذا القرار تم اتخاذه بعد اجتماعات مكثفة في الأيام الماضية بين أطياف قوى المقاومة الثلاث المرابطة في الساحل الغربي، للاتفاق على أن تكون هذه القوى موحدة وتتبع غرفة عمليات موحدة مرتبطة بالتحالف.

وكشف الدبيش عن تكوين «هيئة استشارية» تضم نخبة من الألوية لتؤكد مشاركتها في خندق واحد تحت إشراف التحالف الداعم للشرعية «لتوحيد الرؤى والخطط مالياً وعسكرياً وإدارياً».

وعن مهام هذا المجلس أوضح الدبيش أن المجلس العسكري أو ما يسمى بالهيئة الاستشارية ستكون مهمته تولي زمام الأمور في جبهة الساحل الغربي، من حيث دراسة ورسم الخطط وإصدار القرارات ورفع التقارير والاحتياجات ومعالجة مشاكل الجبهات والوقوف ضد خروق الحوثي، تحت إشراف مباشر من التحالف الداعم للشرعية، حيث يهدف هذا المجلس لتوحيد الصف والكلمة لمواجهة الميليشيات وخروقاتها وهو ما سيصب في مصلحة الشعب اليمني.

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وذهب إلى أن قوات المقاومة الثلاث جميعها تعمل لهدف واحد وهو تحرير الساحل الغربي من الميليشيات الحوثية، مشيرا إلى أن بعض هذه القوات انضم تحت قيادة الشرعية رسمياً ومنها من سيتم ضمه، مبيناً أنه في الأيام القادمة ستأتي لجنة لترقيم إحدى قوات المقاومة لضمها رسمياً إلى قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية.

وشدد الدبيش على أن هذا التوحيد الذي تم بين قوى المقاومة الثلاث الموجودة في الساحل الغربي جاء لمجابهة ميليشيات الحوثي ولإنقاذ اليمن وله دلالات قوية على توحيد كلمة وموقف أبناء اليمن لن يفرح به إلا من أراد تفرقة أبناء اليمن الواحد وسعى للفرقة.

ووصف هذا القرار التاريخي بأنه «خنجر في خاصرة الحوثي» كما اعتبره سياجاً منيعاً لسد الثغرات التي استغلها الحوثي سابقاً، وقال إنه «سينعكس على القوات المرابطة إيجاباً وعلى أبناء الشعب اليمني وسيزيد من المعنويات المرتفعة ومن القوة لردع أعمال الحوثي وبطشه».

من جهة أخرى، وصف العميد طارق صالح قائد قوات حراس الجمهورية في تغريدة له عبر صفحته الرسمية في «تويتر» قرار تشكيل الكيان الموحد لقوى المقاومة بالإنجاز التاريخي وقال: «كل قوى المقاومة توحدت في كيانٍ واحدٍ يضع اليمن نصب عينيه كهدف واحدٍ ومصيرٍ واحد لا يشذ عنه إلا من ربطوا مصيرهم بمصير الأجنبي البعيد في فارس».