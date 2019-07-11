شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. ايقاف وزير بالشرعية عن العمل( وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر رئيس الوزراء د. معين عبدالملك الدكتور قرار بايقاف د. عزّي شريم وزير المياه والبيئة في الحكومة اعن العمل وتكليف وكيل الوزارة للقيام باعماله، وهي المرة الاولى التي يتم فيها ايقاف وزير يمني عن العمل من قبل رئيس الحكومة.

وجاء في القرار ان الايقاف جاء عقب التشاور مع الرئيس هادي ونتيجة لانقطاع شريم عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء منذ 8 اشهر وارتكابه تجاوزات.

وكان شريم علق عضويته في الحكومة اواخر يناير الماضي، فيما ارجعت مصادر عدن تايم السبب الى عدم تجاوب رئيس الوزراء مع احتجاج الاول على ترشيح وكيل الوزارة لمشاركة خارجية دون علمه.

يذكر ان مكتب الرئيس هادي يحتجز منذ عامين ترشيحات من رئيس الوزراء السابق احمد بن دغر بتعيين مستشار وزير المياه- مدير مياه عدن السابق م. نجيب الشعبي، نائبا لوزير المياه.

وسبق أن رفعت عدة ترشيحات للشعبي الذي يعد من أبرز الكفاءات الإدارية والقيادية في عدن من٢٠١٦م، إلا ان مصدر مسؤول استغرب الزج بها في ادراج مكتب الرئاسة دون أن ترى النور.