قوات الجيش تنّزع كميات كبيرة من الألغام الحوثية في عبس بحجة

نزعت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني، كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، خلفتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية عبس بمحافظة حجة.

وزرعت مليشيا الحوثي، تلك الألغام والعبوات الناسفة، في إحدى المزارع القريبة من قرية “بني المش” في عزلة بني حسن شمال مديرية عبس.

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وتمكنت الفرق الهندسية للجيش من انتزاع 250 لغما أرضيا وعبوة ناسفة، متنوعة الأحجام والأشكال.

وتواصل الفرق الهندسية مسح المنطقة ذاتها، وتطهيرها من الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية قبل فرارها منها.