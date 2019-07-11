شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة... مليشيا الحوثي تبث اولى المشاهد المصورة لهبوط واقلاع طائراتهم القتالية(شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بث الإعلام الحربي التابع لمليشيات الحوثيين لأول مرة لقطات متلفزة لمشاهد مصورة قال إنها لإقلاع وهبوط طائرات قتالية مسيرة يزعم انها صناعة محلية، تزامنا مع مطالبة الجماعة لكل دول التحالف بقيادة السعودية للانسحاب من اليمن.

وبثت امس قناة المسيرة التابعة للحوثيين مقاطع مصورة تظهر استعراض نماذج مختلفة من منظومات صواريخ باليستية تزعم إنتاجها محليا بينها صاروخ القدس الباليستي المجنح ومنظومة صواريخ قاهر?الجديدة وصواريخ بركان إضافة إلى استعراض نماذج جديدة أيضا من طائرات قتالية دون طيار بينها طائرة صماد القتالية المسيرة.

Advertisements

وأوضح الإعلام الحوثي ان هذه النقلة النوعية في تطور سلاح الجماعة التي عرضت نماذج منها على هامش معرض الصماد، ياتي على هامش تدشينها مرحلة جديدة من الحرب والتصدي لماتصفه بالعدوان على اليمن.