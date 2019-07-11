تلفت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، كميات من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.

وزرعت مليشيا الحوثي تلك الألغام في مناطق “آل صبحان”، و”آل محاقي”، و”آل الزماح” في مديرية باقم.

وأتلفت الفرق الهندسية للجيش 430 لغماً وعبوة ناسفة، تعمدت المليشيا الحوثية زراعتها، في قرى المواطنين، والطرقات العامة.

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وكانت الفرق الهندسية للجيش الوطني قد انتزعت نحو ١٠ الف لغما أرضيا وعبوة ناسفة زرعتها المليشيا الحوثية في المديرية ذاتها خلال الفترة السابقة.

وزرعت مليشيا الحوثي الانقلابية، آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرق العام، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، تسببت بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، اغلبهم نساء واطفال.الفرق الهندسية للجيش تتلف 430 لغما أرضيا زرعتها المليشيا في باقم بصعدة