شكرا لقرائتكم خبر عن حرب شوارع وسط العاصمة صنعاء وانتفاضة كبرى ضد مليشا الحوثي ..شاهد (أول فيديو) يكشف ما يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين حالة احتقان غير مسبوقة نتيجة الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق المواطنين منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014.

وتداول ناشطون يمنيون، مقطع فيديو، لم يمكن "ناس تايمز" من التأكد من تاريخ نشره، يوثق لحظات اعتداء المليشيات الحوثية على محلات تجارية في صنعاء.

وقالت المصادر أن المليشيات اعتدت على عدد من أصحاب المحلات التجارية، بوابل من الرصاص، بعد عجزها عن دفع مبالغ مالية باهظة لدعم ما يسمى بـ"المجهود الحربي" للمليشيات الحوثية.

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يأتي ذلك بعد أسابيع من حادثة مماثلة، حيث تعرض صاحب محل ملابس للاعتداء والإهانة من قبل المليشيات الحوثية.