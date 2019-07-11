شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طارق صالح يعلن النصر المؤزر .. ويزف بشرى سارة لليمنيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن العميد "طارق محمد عبدالله صالح" قائد ما يسمى بـ"المقاومة الوطنية - حراس الجمهورية" اليوم، انتصارًا جديدًا وإنجازًا تاريخيًا في جبهة الساحل الغربي.
وقال "طارق" في تغريدة له رصدها محرر "ناس تايمز" : "إنجاز تاريخي تحقق اليوم في الساحل.. كل قوى المقاومة توحدت في كيانٍ واحدٍ يضع اليمن نصب عينيه كهدفٍ واحد ومصيرٍ واحد لا يشذ عنه إلا من ربطوا مصيرهم بمصير الأجنبي البعيد في فارس .
واختتم تغريدته بالقول أزف باسمي شخصياً وباسم كل شركائنا في النضال هذه البشارة لكل الأحرار في أرجاء الوطن.. تهانينا.
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