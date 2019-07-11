منظومة دفاع جوي سعودي في طريقها الى عدن التفاصيل!

قالت مصادر ان هناك إصلاحات كبيرة ستعيد عاصفة الحزم إلى مسارها الصحيح خلال الأيام المقبلة.

وذكر المصدر الى ان الجانب السعودي، وهو القائد الرئيسي لعاصفة الحزم قد اتخذ عدة إجراءات من شانها ان تمكن الحكومة الشرعية من آداء مهامها في المناطق المحررة وذلك بعد إزالة العقبات التي كانت تمنعها من ذلك .

ومن ضمن تلك الإجراءات سوف تسلم قيادة مطار عدن الدولي للحكومة الشرعية .

وذكر المصدر ان منظومة دفاع جوي سعودي في طريقها الى عدن ، وذلك لحماية الأجواء من اي استهداف .